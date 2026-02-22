Un giro escalofriante marca el cierre de las investigaciones en el caso de la niña Yuvinka, desaparecida en enero en el municipio de La Guardia, departamento de Santa Cruz. Tras los resultados científicos presentados por el Ministerio Público, se reveló que Nicolás G., tío político de la menor, no solo es el autor material del crimen, sino que intentó desviar la atención participando activamente en la búsqueda de la víctima.

La ciencia confirma la autoría

El Fiscal Departamental de Santa Cruz informó que una pericia genética fue la pieza clave para resolver el caso. Las muestras de ADN extraídas de material biológico encontrado en la escena del hecho (específicamente en papel higiénico) coinciden plenamente con el perfil del sospechoso.

"Se ha obtenido un perfil genético único perteneciente a un individuo de sexo masculino idéntico al perfil obtenido en la evidencia. Ya tenemos identificado al tío político como el autor y responsable de este hecho lamentable de infanticidio y violación", señaló la autoridad fiscal.

Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) indicó que, pese a la contundencia de las pruebas, el sujeto se abstuvo de declarar, utilizando este recurso como parte de su estrategia de defensa.

La indignación de la familia: "Él nos ayudó a buscar"

La madre de Yuvinka, según el reporte de Bolivia Tv, expresó su total incredulidad y dolor ante los resultados. Lo que más consterna a la familia es la frialdad con la que actuó el ahora aprehendido durante los momentos de angustia tras la desaparición de la pequeña.

"Él estaba como testigo. Incluso el día que se perdió mi hija nos ayudó a buscar y ahora dicen que así son los resultados. No puedo creer, es algo muy fuerte para mí", manifestó la progenitora, quien aclaró que, aunque el hombre era parte del entorno familiar, no existía una relación de cercanía con él.

La familia y la comunidad de La Guardia exigen la máxima pena para el autor de este doble delito de violación e infanticidio, un caso que ha conmocionado al país por el nivel de cinismo del agresor.

