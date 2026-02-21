¿Cómo se identificó al tío político de Yuvinka como el verdadero asesino? Esto reveló la Fiscalía

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que un papel higiénico hallado en la escena del crimen fue el indicio determinante para esclarecer el infanticidio de Yuvinka.

“Se ha obtenido un resultado pericial con resultados conclusivos, ya que se ha obtenido un resultado genético único perteneciente a un individuo de sexo masculino”, explicó la autoridad.

La investigación incluyó la recolección de muestras de sangre de cinco sospechosos, entre ellos el padre, el tío y el cuñado de la menor de 8 años.

Tras la comparación de ADN, Zeballos detalló: “Tenemos identificado al tío político como el autor y responsable de este hecho de infanticidio, así como violación de infante”.

La comisión de fiscales elaboró la resolución fundamentada a partir de esta respuesta de genética y procedió con la orden de aprehensión ejecutada por la Policía. Actualmente, el sujeto se encuentra en dependencias de la FELCC de La Guardia bajo custodia de las autoridades competentes.

Pese a las pruebas científicas que evidencian su participación, el imputado hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio durante su declaración. Cabe destacar que el sujeto ya contaba con antecedentes por abigeato y se halló evidencia de contenido sexual en su teléfono celular.

Zeballos concluyó afirmando que cuentan con todos los elementos de convicción suficientes para emitir la resolución fiscal reglamentada y proceder con la imputación formal. El Ministerio Público buscará la máxima sanción penal ante la contundencia de las pruebas biológicas obtenidas en el municipio de La Guardia.

