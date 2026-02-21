"Solo quiero continuar con mi vida": El clamor del cuñado de Yuvinka tras ser liberado

Álex Mamani, el cuñado de la niña Yuvinka que fue liberado recientemente, expresó su deseo de retomar su cotidianeidad tras vivir semanas de angustia en prisión.

"Solamente quiero continuar con mi vida aunque la gente me señale", manifestó visiblemente afectado durante un encuentro con los medios de comunicación.

El joven relató el impacto emocional que el proceso judicial tuvo sobre sus seres queridos en este último tiempo.

“Fue muy duro para mí y mi familia, pero Dios es grande y ha impuesto su justicia”, afirmó al agradecer su salida de la cárcel de Palmasola.

Ante la opinión pública, Mamani enfatizó su inocencia y su desvinculación total con el trágico suceso ocurrido en el municipio de La Guardia. “Yo no fui el autor, no tengo nada que ver con ese crimen”, declaró de forma contundente para intentar limpiar su nombre.

Finalmente, el joven señaló que dejará todo en manos de la fe mientras intenta reinsertarse en la sociedad boliviana. “Hay un Dios que todo lo ve, él se va a encargar de poner todo en su lugar”, concluyó tras asegurar que su única prioridad ahora es su futuro.

