Caso Yuvinka: Fiscalía no descarta ampliar investigación a posibles encubridores

La investigación por el infanticidio de la niña Yuvinka dio un giro de 180 grados tras la aprehensión de Nicolás G.C., de 46 años, identificado como el tío político de la víctima. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, confirmó que el sospechoso ya se encuentra bajo custodia tras hallarse restos de sangre humana en un papel higiénico recolectado en la escena.

“Tenemos ya a un presunto autor de todos estos hechos de infanticidio, de violación de infante niño, niña, adolescente que vendría a ser el tío político”, aseveró Zeballos.

La autoridad destacó que la resolución de aprehensión se fundamenta en pruebas de ADN que vinculan directamente al sujeto con el crimen.

Pese a este avance, el Ministerio Público mantiene la mirada puesta en el entorno de la menor para determinar si existió ayuda externa. “Las investigaciones se enmarcan en el entorno familiar, no se descarta la ampliación por posibles hechos de encubrimiento dentro o fuera del entorno”, advirtió el fiscal.

Zeballos enfatizó que la búsqueda de justicia no se detendrá únicamente en el autor material, señalando que “quizás existen otros autores, partícipes, cómplices o encubridores”.

Esta línea investigativa surge debido a que transcurrió un mes y dos semanas desde el inicio del caso hasta la obtención de los resultados periciales.

Finalmente, el fiscal departamental ratificó que el Ministerio Público actuará con rigor para sancionar a quien resulte involucrado en el trágico suceso. “Será la comisión de fiscales la que pueda emitir la resolución conclusiva que corresponda dada la evidencia científica recolectada”, concluyó la autoridad.

