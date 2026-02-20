Bolivia como puente transcontinental: Advierten que el país es ruta de tránsito para marihuana de "alta gama"

La reciente incautación de 356 kilos de marihuana en los depósitos del Aeropuerto Internacional Viru Viru ha encendido las alarmas sobre un cambio drástico en las dinámicas del narcotráfico en la región. Según la criminóloga y experta en seguridad, Gabriela Reyes, este operativo no solo revela el uso de Bolivia como país de tránsito, sino la sofisticación de las sustancias que están circulando por sus terminales aéreas.

Marihuana "Ice": Un producto industrializado

A diferencia de la marihuana que se cultiva tradicionalmente en el país, la sustancia confiscada —oculta en maquinaria industrial y equipos electrónicos procedentes de Estados Unidos— es un producto procesado con altos niveles de THC. Reyes explica que se trata de la denominada "marihuana ice", una variante con apariencia de pasta que responde a una demanda internacional muy específica.

"Esta es una marihuana específica con un alto porcentaje de THC... es una marihuana ya elaborada, no está en su estado natural como se la decomisa acá habitualmente", señaló la experta.

La ruta hacia el Medio Oriente

Para Reyes, los datos de consumo interno en Bolivia (donde solo 1 de cada 100 personas admite haber consumido la planta en el último año) descartan que este cargamento estuviera destinado principalmente al mercado local. La hipótesis central apunta a destinos donde el valor por kilo es astronómico.

"La gran cantidad yo creo que se está yendo principalmente al Medio Oriente, Emiratos Árabes, a Dubái, donde se sabe que hay una gran demanda, pero además donde el costo de esta marihuana por kilo es muy alto", afirmó Reyes.

La experta sugiere que las redes criminales aprovechan las "vulnerabilidades y redes de protección" evidenciadas en casos anteriores, como el de las "32 maletas", donde se detectó la infiltración de instituciones estatales para mover carga ilícita sin controles efectivos.

El riesgo de la "industrialización" en Bolivia

Uno de los puntos más críticos del análisis de Reyes es la posible evolución de este mercado ilícito. Al comparar las imágenes de este operativo con hallazgos en galpones vinculados a casos previos, la criminóloga advirtió sobre la presencia de maquinaria que podría servir para emular el proceso de fabricación estadounidense en territorio nacional.

"No me llamaría la atención que se esté intentando producir este tipo de marihuana ice en Santa Cruz para cortar el envío desde Estados Unidos... industrializar la marihuana desde Bolivia para enviarla a los otros continentes", advirtió.

Reyes concluyó destacando que, aunque el hallazgo actual es una "buena señal" de control estatal, las autoridades deben permanecer alertas ante un crimen organizado que cambia constantemente de dinámica para reducir riesgos y costos de producción.

