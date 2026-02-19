Esto es lo que se sabe sobre la incautación de 356 kilos de marihuana en Viru Viru: la Felcn revela detalles

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó este jueves los detalles de la incautación de 356 kilos de marihuana en el Aeropuerto Internacional de Aeropuerto Internacional Viru Viru, en el marco del plan de operaciones denominado “Alerta Aeropuerto”.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, teniente coronel Nelson Campos, explicó que las intervenciones fueron resultado de un trabajo coordinado entre la Aduana, la Felcn y el Ministerio Público, tras alertas generadas por personal aduanero en la bodega de almacenamiento.

Las encomiendas observadas procedían de Miami, Estados Unidos, y presentaban inconsistencias y elementos sospechosos en su interior.

“Siempre bajo principios de cero tolerancia a la corrupción y lucha contra el narcotráfico, queremos dar como resultado el trabajo realizado durante esta semana”, señaló Campos durante el informe oficial.

Droga camuflada en equipos electrónicos e industriales

Tras la inspección técnica realizada por personal especializado y con la intervención del can antidroga Quetzal, se procedió a la apertura de los envíos. En su interior se identificaron sustancias controladas hábilmente camufladas dentro de dispositivos electrónicos, amplificadores de sonido, bombas de agua y maquinaria industrial, mediante compartimientos prefabricados diseñados para evadir los controles.

Las pruebas de campo dieron resultado positivo para marihuana en estado húmedo.

Según el reporte técnico consolidado:

De parlantes intervenidos se extrajeron 84 paquetes, con un total de 41.000 gramos de marihuana.

De cuatro bombas de agua se obtuvieron 79 paquetes, con un peso total de 21.800 gramos.

De cinco máquinas destinadas a la fabricación de helados se hallaron 285 paquetes, que alcanzaron 287.850 gramos.

Además, en otro dispositivo electrónico se encontraron cinco paquetes pequeños adicionales con sustancia verduzca húmeda.

En total, el peso consolidado alcanza aproximadamente 356 kilos de marihuana, que fueron secuestrados y trasladados a dependencias de la Felcn para su correspondiente análisis e investigación.

