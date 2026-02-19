Viceministra exige ejecución inmediata de orden de aprehensión contra Evo Morales

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, exigió este jueves la ejecución inmediata de la orden de aprehensión que pesa contra el expresidente Evo Morales, investigado por el presunto delito de estupro, tras su reciente aparición pública en un acto político en Chimoré, Cochabamba.

“Nadie está por encima de la ley. La orden de aprehensión tiene que ser cumplida de manera inmediata. No se puede replicar un mensaje de impunidad”, afirmó.

La autoridad cuestionó que el exmandatario participe en proclamaciones de candidatos mientras enfrenta una acusación formal.

Echeverría sostuvo que la Policía debe ejecutar la disposición fiscal sin distinción de jerarquías políticas o sociales.

“No se puede, por más que sea un líder político o religioso, querer imponer el poder social sobre la justicia”, declaró, al instar al Comando Nacional de la Policía a cumplir su deber.

Añadió que desde el Viceministerio se remitió una solicitud formal para que se dé curso a la orden de aprehensión y se garantice el debido proceso.

La viceministra lamentó que la presunta víctima, Cindy Saraí, haya salido del país, y aseguró que el Estado debe garantizar protección y justicia a las víctimas de delitos sexuales.

Asimismo, informó que se trabaja con la Comisión contra la Impunidad de Delitos Sexuales y con la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa para recopilar información y dar seguimiento no solo a ese caso, sino también a otras denuncias conocidas en años anteriores.

Echeverría adelantó que también se investigará a funcionarios que, presuntamente, habrían incumplido su deber o encubierto hechos relacionados con la denuncia.

