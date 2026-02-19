Bolivia registra 13 feminicidios en 40 días; La Paz concentra la mayor cantidad de casos

A 40 días del inicio de la gestión 2026, Bolivia reporta 13 feminicidios, según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y de la Fiscalía Gneral del Estado (FGE). El departamento de La Paz encabeza la lista con seis casos, seguido por Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, con dos hechos cada uno.

Las autoridades alertaron que un porcentaje de los crímenes se registraron durante el feriado largo de Carnaval y que el consumo excesivo de alcohol aparece como un factor común en los hechos investigados.

“Lamentablemente, el alto consumo de alcohol es un detonante en la mayoría de los casos”, señaló el coronel Rubén Caetano, director nacional de la Felcv.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el 100% de las denuncias recientes los presuntos agresores presentaban signos de haber consumido bebidas alcohólicas al momento de cometer los crímenes.

La autoridad informó que existen dos personas prófugas, quienes son buscadas por el delito de feminicidio. No obstante, destacó que el índice de aprehensión alcanza el 99% en los casos registrados en lo que va del año.

Desde la Policía se reiteró el llamado a la prevención y a la denuncia oportuna de hechos de violencia, recordando que en la mayoría de los feminicidios existieron antecedentes de agresiones previas.

Mira la programación en Red Uno Play