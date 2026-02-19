Paz cuestiona la Ley Avelino Siñani y alerta sobre la calidad educativa

El presidente Rodrigo Paz cuestionó la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez durante su encuentro con la Central Obrera Departamental (COD) en Cochabamba, señalando que la normativa habría generado problemas en la calidad educativa del país.

“Si por defender derechos laborales no vamos a poder cambiar la ley Avelino Siñani, va a ser muy difícil que nuestros hijos puedan sostener nuestras jubilaciones. Están mal educados, mal formados, no compiten y no son considerados buena mano de obra”, manifestó.

El mandatario sostuvo que Bolivia históricamente se caracterizó por contar con trabajadores capacitados, pero aseguró que actualmente la formación no responde a las exigencias del mercado laboral.

“Hoy tenemos una mano de obra que muchas veces no es tomada en cuenta. Es una realidad que debemos discutir. ¿Cómo generamos un mejor recurso humano en Bolivia? ¿Cómo lo educamos mejor? ¿Cómo le damos mejor salud? ¿Cómo logramos que no tenga que irse del país?”, planteó.

Paz también vinculó la problemática educativa con la migración juvenil. Afirmó que en las últimas dos décadas más de 3,5 millones de bolivianos dejaron el país en busca de mejores oportunidades, y que una parte significativa corresponde a jóvenes en edad productiva.

“Son justamente quienes supuestamente iban a sostener el sistema cuando lleguemos a una edad en la que ya no podamos trabajar”, sostuvo.

Las declaraciones abren un nuevo debate sobre el modelo educativo vigente y su relación con la empleabilidad, la migración y la sostenibilidad del sistema económico y social del país.

