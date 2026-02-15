Vicepresidente Lara viajará a la India para participar en Cumbre sobre Inteligencia Artificial

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, realizará una visita oficial a la República de la India, entre el 17 y el 20 de febrero, con el propósito de representar al país en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, que se desarrollará en Nueva Delhi.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Vicepresidencia, la agenda oficial del segundo mandatario boliviano incluirá reuniones bilaterales de alto nivel, entre ellas encuentros con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y con el ministro de Electrónica, Información y Tecnología, Ashwini Vaishnaw.

La Cumbre, que se realizará en el Bharat Mandapam, de Nueva Delhi, convoca a líderes y delegaciones de más de 45 países para dialogar sobre el desarrollo, la regulación y la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en diferentes sectores, entre ellos salud, educación, energía y desarrollo económico.

Durante el evento, el vicepresidente Lara participará en mesas de trabajo que abordarán temas estratégicos relacionados con la inteligencia artificial.

El eje temático de la cumbre, denominado “Personas, Planeta y Progreso”, pretende orientar el diálogo hacia un uso responsable, ético e inclusivo de las tecnologías emergentes, reforzando la importancia de la cooperación internacional en este campo.

La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial de India se presenta como una plataforma global clave para discutir políticas, regulación, inversión y oportunidades de colaboración entre gobiernos, empresas y sectores académicos frente al rápido avance de estas tecnologías.

Mira la programación en Red Uno Play