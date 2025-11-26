Vicepresidente convoca a sesión de la Asamblea para tratar elección judicial

La Presidencia de la Asamblea Legislativa, convocó a senadores, senadoras, diputadas y diputados a la segunda sesión ordinaria, que se llevará a cabo este viernes 28 de noviembre a las 10:00 de la mañana en el hemiciclo del Parlamento, según detalla la convocatoria oficial emitida este 26 de noviembre.

El presidente de la Asamblea, Edmand Lara Montaño, dispuso la instalación de esta sesión con un orden del día de dos puntos:

1. Instalación de la Legislatura 2025-2026

2. El segundo punto establece el debate del proyecto de resolución que ratifica a la Asamblea Legislativa Plurinacional como la única instancia habilitada para preseleccionar a las y los candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes posteriormente deben ser elegidos por voto popular.

En conferencia de prensa, el vicepresidente Lara dijo: “El día viernes la Asamblea Legislativa Plurinacional, va a expresar de manera contundente que no permitiremos que otros Órganos del Estado, llámese Órgano Ejecutivo, Electoral o judicial designar a los magistrados restantes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia. En la misma sesión delimitaremos con los asambleístas el camino legal para la convocatoria a la preselección de autoridades restantes”.

