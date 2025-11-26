TEMAS DE HOY:
Política

Ministra de Turismo posesiona a nuevas autoridades

El nuevo viceministro de Culturas dijo que su primer reto será recuperar la confianza en el Estado, impulsar gestión pública organizada, establecer diálogo para superar la polarización y construir un plan de acción de corto plazo.

Hans Franco

26/11/2025 11:33

La Paz

La ministra de Turismo, Cinthya Yañez posesionó este miércoles a Darío Andrés Zaratti como viceministro de culturas y folklore, Andrés Alberto Aramayo Bejarano, como viceministro de fomento al turismo sostenible y Sumaya Cecilia Rosa Prado Vásquez, como viceministra de gastronomía.

La ministra Yañez señaló “las cuatro áreas del ministerio se complementan de manera natural y un punto central es la falta de dólares causada lamentablemente por la debacle del gas, por eso el gobierno impulsa actividades capaces de generar divisas y empleo. Una de las que mayor valor agregado produce es el turismo sostenible”.

Agregó que la gastronomía, danzas, música existe en las regiones. “Por lo que Bolivia puede aspirar sin complejos a que su cocina sea tan reconocible e interesante como cualquier gastronomía de talla mundial. Ese es un objetivo alcanzable”, señaló.

En la oportunidad el nuevo viceministro Zaratti manifestó: “Llegamos a esta misión en un momento critico de Bolivia. En una crisis económica compleja y por una polarización social que ha debilitado la confianza en el Estado y ha fracturado la convivencia entre bolivianos y a puesto sobras sobre el futuro de nuestro país”.

Agregó que su primer reto será recuperar la confianza en el Estado, impulsar gestión pública organizada, establecer diálogo para superar la polarización y construir un plan de acción de corto plazo.

