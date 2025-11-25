Emiten orden de aprehensión y alerta migratoria contra magistrados prorrogados del TCP

El abogado Oliver Coronado, informó este martes que se emitieron mandamientos de aprehensión contra cuatro de los magistrados que se mantuvieron en sus cargos mediante la autoprorroga de sus mandatos.

“Los mandamientos de aprehensión a los magistrados Julia Elizabeth Cornejo Gallardo; René Iván Espada Navia; Karem Gallardo y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano. Estos mandamientos vamos a ejecutar en Sucre. También tenemos alerta migratoria de los cinco magistrados que se han autoprorrogado”, declaró Coronado en entrevista con la Red Uno.

Asimismo, se conoció sobre la emisión de cinco alertas migratorias dirigidas a:

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Iván Espada Navia Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Isidora Jiménez Castro Karem Gallardo

Estas medidas buscan evitar la salida del país de las autoridades señaladas mientras avanzan los procesos legales relacionados con su permanencia irregular en el cargo.

Las autoridades judiciales prevén ejecutar las órdenes de aprehensión en la ciudad de Sucre, sede del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Mire las ordenes de aprehensión:

