Gobierno y COB reinstalan diálogo para tratar el Decreto Supremo 5503

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, al ingresar a Casa Grande del Pueblo, declaró que junto a la Central Obrera Boliviana (COB) ratifican su posición de exigir la abrogación total del Decreto Supremo 5503.
09/01/2026 16:51
Según el dirigente, se tomó esta decisión en cumplimiento del mandato de las bases y el cabildo de la ciudad de El Alto.
“Se mantiene la posición; los dirigentes siempre vamos a respetar la posición de las bases; en este caso, el pueblo se ha manifestado con claridad que se debe abrogar el decreto 5503, así claro y concreto (…) Todo escenario de conflicto se soluciona con diálogo; nosotros estamos abiertos al diálogo”, mencionó Paye al momento de su ingreso.
La COB lleva su cuarto día de bloqueos de caminos a nivel nacional exigiendo la abrogación del decreto.
