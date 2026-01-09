TEMAS DE HOY:
Nacionales

Mapa de transitabilidad: aumentan a 50 los puntos de bloqueo, según la ABC

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, 50 puntos de bloqueo afectan las carreteras de seis departamentos.  

Charles Muñoz Flores

09/01/2026 12:19

ABC reporta 50 puntos de bloqueo en seis departamentos del país. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Bolivia

La red vial del país atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), hasta este viernes se registran 50 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, en medio de conflictos sociales que persisten pese al diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) por el Decreto Supremo 5503.

Las regiones afectadas son La Paz, Santa Cruz, Oruro, Beni, Potosí y Cochabamba, donde los cortes de ruta interrumpen la circulación de vehículos, el transporte interdepartamental y el traslado de carga, generando un fuerte impacto económico y social.

En Santa Cruz, los bloqueos se concentran en San Julián, Ascensión de Guarayos, el puente de Yapacaní y San Germán, antes del puente Ichilo, un tramo estratégico que conecta al oriente con el occidente del país. Esta interrupción ha paralizado el flujo de pasajeros y mercancías hacia el altiplano.

En el Beni, se reporta un bloqueo en el puente Yucumo, punto clave para la conexión con el norte amazónico.

El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de medidas de presión. Entre los puntos afectados figuran La Cumbre, Tiquina, Copacabana, Calamarca, Cañaviri, Chama, Desaguadero, el puente Katari, Viacha, Laja y el cruce Peñas, entre otros, complicando seriamente la movilidad regional e interdepartamental.

En Oruro, la ABC reporta bloqueos en Caracollo, Villa Puente, cruce Huanuni, Puente Grande y cruce Culta.
En Cochabamba, las protestas se sitúan en Quillacollo, Rodeo, Sayari, Pongo, Arayan, Sauce Mayu y Chullpas, mientras que en Potosí se mantiene un punto de bloqueo en el sector de Chorillos.

Ante este panorama, la ABC recomendó evitar los viajes interdepartamentales y mantenerse informados mediante los reportes oficiales y su plataforma digital de monitoreo de carreteras.

Manténganse informado a través de los reportes oficiales de la ABC y la página web: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

