TEMAS DE HOY:
Rafael Arce Mosqueira Asesinato Mauricio Aramayo Robo a librecambista

29ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Fiscalía allana departamento de Rafael Ernesto Arce Mosqueira por enriquecimiento ilícito

El allanamiento se realizó en la zona de Obrajes por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía.

Juan Marcelo Gonzáles

09/01/2026 11:50

La Paz

Escuchar esta nota

La Fiscalía Departamental de La Paz ejecutó este viernes un allanamiento al departamento de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, ubicado en la zona de Obrajes, en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, el operativo responde a una investigación en curso que busca verificar el origen del patrimonio del investigado.

 

 

Según la autoridad, Arce Mosqueira habría adquirido varios inmuebles y dos vehículos de alta gama, lo que motivó la apertura del proceso penal y la solicitud de medidas investigativas.

El allanamiento se realiza en cumplimiento de una orden judicial, con el objetivo de registrar el inmueble, secuestrar documentación y otros elementos de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Desde el Ministerio Público se informó que el proceso se encuentra en etapa investigativa y que las diligencias continuarán conforme a procedimiento. 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD