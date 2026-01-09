Fiscalía allana departamento de Rafael Ernesto Arce Mosqueira por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía Departamental de La Paz ejecutó este viernes un allanamiento al departamento de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, ubicado en la zona de Obrajes, en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, el operativo responde a una investigación en curso que busca verificar el origen del patrimonio del investigado.

Según la autoridad, Arce Mosqueira habría adquirido varios inmuebles y dos vehículos de alta gama, lo que motivó la apertura del proceso penal y la solicitud de medidas investigativas.

El allanamiento se realiza en cumplimiento de una orden judicial, con el objetivo de registrar el inmueble, secuestrar documentación y otros elementos de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Desde el Ministerio Público se informó que el proceso se encuentra en etapa investigativa y que las diligencias continuarán conforme a procedimiento.

