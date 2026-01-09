TEMAS DE HOY:
¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 5 al 9 de enero de 2026 en Bolivia

Plataformas digitales registraron variaciones respecto al tipo de cambio del dólar paralelo durante la semana del lunes 5 al viernes 9 de enero de 2026.

Red Uno de Bolivia

09/01/2026 10:37

Durante esta semana, desde el lunes 5 al viernes 9 de enero, el portal especializado dolarboliviahoy.com emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

  • Lunes 5 de enero: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 9,94 (BOB), y un precio de compra de 9,66 (BOB).

  • Martes 6 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 9,65 (BOB), y un precio de compra de 9,67 (BOB).

  • Miércoles 7 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9,62 (BOB), y un precio de compra de 9,65 (BOB).

  • Jueves 8 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9,64 (BOB), a la venta y el precio de compra de 9,67 (BOB).

  • Viernes 9 de enero: El dólar paralelo registra la cifra de 9,60 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 9,63 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

 

 

