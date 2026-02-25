¡Alerta! Realizan estafas utilizando la imagen de RED UNO

La Red Uno de Bolivia alertó a la población sobre la circulación de videos vinculados a estafas en redes sociales donde utilizan de forma fraudulenta la imagen institucional del medio de comunicación y videos manipulados con inteligencia artificial para engañar a usuarios con falsas ofertas de inversión.

Según el reporte, en plataformas como Facebook y páginas web se difunden videos falsos donde se asegura que el medio de comunicación promueve la compra de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En el material fraudulento incluso se observa, mediante el uso de inteligencia artificial, al vicepresidente Edmand Lara supuestamente incentivando estas inversiones.

Estas publicaciones ofrecen supuestos beneficios económicos mensuales, prometiendo ganancias y dividendos a quienes adquieran estas falsas acciones, lo que constituye un mecanismo utilizado por los estafadores para obtener dinero o apropiarse de datos personales de las víctimas.

Desde la Red Uno se aclaró que esta información es completamente falsa y que personas inescrupulosas están utilizando la imagen del medio sin autorización para cometer delitos. En ese sentido, exhortaron a la población a verificar siempre las fuentes oficiales y no dejarse sorprender por este tipo de contenidos engañosos.

Asimismo, recordaron que la única página oficial del medio es www.reduno.com.bo, donde se publica información verificada. Se recomienda no compartir datos personales ni realizar transferencias económicas ante este tipo de ofertas y denunciar cualquier intento de estafa ante las instancias correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play