Aprehenden a Jhonny Fernández

¡Alerta! Realizan estafas utilizando la imagen de RED UNO

Difunden contenidos fraudulentos en redes sociales donde promueven supuestas inversiones en YPFB utilizando inteligencia artificial y la imagen del medio para engañar a la población.

Juan Marcelo Gonzáles

24/02/2026 20:26

Foto: Estafas en redes sociales (Captura de video)
La Paz

Escuchar esta nota

La Red Uno de Bolivia alertó a la población sobre la circulación de videos vinculados a estafas en redes sociales donde utilizan de forma fraudulenta la imagen institucional del medio de comunicación y videos manipulados con inteligencia artificial para engañar a usuarios con falsas ofertas de inversión.

Según el reporte, en plataformas como Facebook y páginas web se difunden videos falsos donde se asegura que el medio de comunicación promueve la compra de acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En el material fraudulento incluso se observa, mediante el uso de inteligencia artificial, al vicepresidente Edmand Lara supuestamente incentivando estas inversiones.

Estas publicaciones ofrecen supuestos beneficios económicos mensuales, prometiendo ganancias y dividendos a quienes adquieran estas falsas acciones, lo que constituye un mecanismo utilizado por los estafadores para obtener dinero o apropiarse de datos personales de las víctimas.

Desde la Red Uno se aclaró que esta información es completamente falsa y que personas inescrupulosas están utilizando la imagen del medio sin autorización para cometer delitos. En ese sentido, exhortaron a la población a verificar siempre las fuentes oficiales y no dejarse sorprender por este tipo de contenidos engañosos.

Asimismo, recordaron que la única página oficial del medio es www.reduno.com.bo, donde se publica información verificada. Se recomienda no compartir datos personales ni realizar transferencias económicas ante este tipo de ofertas y denunciar cualquier intento de estafa ante las instancias correspondientes.

 

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

