“Jhonny se encuentra con influenza”: Vocero municipal señala que juez evaluó erróneamente las pruebas

El alcalde Jhonny Fernández atraviesa un cuadro de influenza, según manifiesta su defensa jurídica, en este sentido y debido a una descompensación durante su declaración informativa en la DELCC que concluyó en aprehensión, fue traslado de emergencia a una clínica privada. Pese a su delicado estado de salud, la autoridad edil compareció ante el Ministerio Público antes de ser derivado bajo custodia policial.

Bernardo Montenegro, vocero municipal, destacó que el burgomaestre siempre ha sido respetuoso del poder judicial y de las convocatorias que se le han hecho.

Finalmente, el vocero aseguró que el juez evaluó erróneamente las pruebas, pero confía en que el juez cautelar haga una valoración total de lo que hay y no hay en las próximas horas. "Jhonny se encuentra con influenza", reiteró para enfatizar la prioridad médica del alcalde en este momento procesal.

Noticia en desarrollo...

