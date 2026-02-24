Aprehenden a hombre de 37 años acusado de violar y embarazar a su hija de 17

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió a un hombre de 37 años acusado de presuntamente violar y embarazar a su hija de 17 años, en un caso que es investigado por el Ministerio Público en el departamento de Santa Cruz.

El subdirector departamental de la Felcv en Santa Cruz, Julio Ayala, informó que la denuncia fue formalizada luego de que la madre de la adolescente advirtiera un posible embarazo.

“Se apersona una persona de sexo femenino a efecto de formalizar una denuncia por violación. En la declaración manifiesta que la madre se da cuenta de la situación de gestación de esta niña”, explicó la autoridad policial.

Según el reporte, la madre realizó una prueba de embarazo que dio resultado positivo. A solicitud de ella, la adolescente reveló que el presunto padre biológico del bebé sería su propio progenitor. De acuerdo con su testimonio, los hechos habrían comenzado cuando tenía 15 años y se habrían prolongado hasta sus 17.

Ayala detalló que los padres de la menor se encuentran separados y que los presuntos abusos ocurrían cuando la adolescente visitaba a su padre los fines de semana. “Ella manifiesta que desde los 15 hasta los 17 años sucedieron los hechos”, señaló.

Tras conocerse la denuncia, la Felcv inició las investigaciones y puso el caso en conocimiento del Ministerio Público. Como resultado, este martes se procedió a la aprehensión del progenitor, quien ahora enfrenta una investigación por el delito de violación.

De acuerdo con la autoridad policial, el denunciado habría manifestado que cuando su hija lo visitaba él se encontraba en estado de ebriedad y que al despertar no recordaba lo ocurrido, versión que será contrastada en el marco de las investigaciones.

La adolescente, que cursa aproximadamente seis meses de gestación, recibe acompañamiento mientras el proceso continúa en etapa investigativa. Las autoridades señalaron que el caso se encuentra en manos del Ministerio Público, que determinará las acciones legales correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play