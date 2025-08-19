TEMAS DE HOY:
Violación a una menor detienen a infanticida Violencia Familiar

Policial

¡Atroz! Denuncian que una niña de dos años fue violada por su hermanastro en Santa Cruz

La madre de la bebé realizó la denuncia, pese a que el padre la amenazó con quemarle la boca. La Policía arrestó al presunto agresor, y al padre por complicidad, el hecho se suscitó en el municipio de Warnes.

Jhovana Cahuasa

19/08/2025 7:23

Foto: Red Uno
Santa Cruz

El terrible hecho suscitó en el municipio de Warnes, Barrio Rosario del departamento de Santa Cruz, donde una madre denunció que su pequeña de dos años y 11 meses, fue violada por su hijastro.

Según la denuncia, la menor salió llorando de su habitación y tras preguntarle el por qué lloraba, por su corta edad la menor no podía explicar concretamente, al proceder a bañarla la progenitora evidenció que tenía lesiones en sus partes íntimas y tenía temor que la toquen.

Tras constatar todo lo sucedido, la mujer confrontó a su pareja y pidió hacer la denuncia ante la Policía, en tal sentido el padre la habría amenazado con quemarle la boca si la madre de la víctima denunciaba el hecho.

Sin embargo, tras contar a sus familiares lo sucedido determinaron efectuar la denuncia, por lo que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervino en el caso y junto a la Policía procedieron al arresto del hermanastro y presunto agresor.

El director de la Defensoría de Warnes, Raúl Torrico, confirmó la violación a la menor y dijo que el hijastro está investigado por violación.

El padre de la pequeña también será investigado por el delito de complicidad, además de violencia doméstica, el caso se encuentra en investigación.

 

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

