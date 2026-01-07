Aprehenden a exgerente de Epcoro por presunto desfalco millonario

El exgerente ejecutivo de la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro), Edwin Vladimir Condori Herrera, fue aprehendido por su presunta implicación en un desfalco superior a los Bs 123 millones, informó este miércoles el Ministerio Público.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, señaló en conferencia de prensa que la captura se realizó alrededor de las 07:00 en la ciudad de Oruro, desde donde el exfuncionario fue trasladado a La Paz para prestar su declaración informativa ante la Fiscalía.

“Estos desembolsos se habrían realizado en el mes de septiembre, a petición del exgerente. Una vez desembolsados, los montos fueron entregados exclusivamente en mano propia de esta exautoridad”, explicó Torrez.

Según la Fiscalía, la denuncia fue presentada por la propia empresa estatal el 7 de noviembre de 2025 y está vinculada al desembolso directo de aproximadamente Bs 123 millones. De ese total, alrededor de Bs 89 millones no cuentan con respaldo ni justificación, lo que dio inicio a la investigación penal.

Condori Herrera es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica, concusión, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.

El Ministerio Público anunció además que solicitará la anotación preventiva de bienes del imputado y el congelamiento de sus cuentas bancarias, como parte de las medidas para garantizar el proceso. Hasta el momento, la investigación cuenta con cinco testigos que respaldan las actuaciones fiscales.

