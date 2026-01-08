TEMAS DE HOY:
Policial

Fiscalía conforma comisión para investigar la desaparición de joyero en Cochabamba

De acuerdo con la denuncia presentada por los familiares, Óscar fue visto por última vez el 30 de diciembre, cuando salió de su negocio ubicado, sin que hasta la fecha se tenga información sobre su paradero.

Charles Muñoz Flores

08/01/2026 9:58

Desaparición de joyero activa comisión de fiscales en Cochabamba. FOTO: Fiscalía Cochabamba. Composición CHMF.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, sostuvo una reunión con los familiares del joyero Óscar L.P.C., quien se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de diciembre de 2025, con el objetivo de escuchar de manera directa sus preocupaciones y reforzar las acciones investigativas del caso.

Tras el encuentro, la autoridad informó la conformación de una Comisión de Fiscales que estará a cargo de la investigación, a fin de garantizar un proceso objetivo, serio y exhaustivo que permita esclarecer las circunstancias de la desaparición.

“La Comisión de Fiscales estará a cargo de la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos, realizar las diligencias necesarias e identificar a los responsables de su desaparición. Hemos asumido el compromiso institucional de impulsar una investigación seria y coordinada, priorizando la búsqueda de la verdad y la tranquilidad de la familia”, señaló Tejerina.

De acuerdo con la denuncia presentada por los familiares, Óscar L.P.C. fue visto por última vez el 30 de diciembre, cuando salió de su negocio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil, con destino a la calle Montes, sin que hasta la fecha se tenga información sobre su paradero.

Al momento de su desaparición, el joyero vestía un pantalón negro, una polera color guindo con rayas oscuras y portaba una riñonera de color negro. La Fiscalía exhortó a la población a colaborar con cualquier dato que pueda contribuir a la ubicación del desaparecido y al esclarecimiento del caso.

