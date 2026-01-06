Revelan imágenes del último trayecto de Óscar Porco, joyero desaparecido en Cochabamba

Las cámaras de seguridad captaron los últimos momentos en los que fue visto Óscar Luis Porco Calle, joyero de 38 años, desaparecido desde la mañana del 30 de diciembre de 2025 en la ciudad de Cochabamba, cuando salió presuntamente a concretar un negocio de compra y venta de oro.

Según informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, la última imagen registrada del hombre data de las 08:15, cuando se encontraba en la tienda de su esposa, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Brasil, en el centro de la ciudad.

El negocio que antecedió a la desaparición

De acuerdo con la denuncia presentada por la familia, Porco llevaba consigo una importante suma de dinero y tenía previsto reunirse con un hombre identificado como Ramiro S., colega del rubro joyero, para realizar una transacción de pepitas de oro.

Tras entregar parte del dinero, el joyero regresó brevemente a la tienda de su esposa, pero minutos después salió nuevamente con rumbo al mismo lugar para continuar el negocio. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con él.

Investigación en curso

“Estamos recopilando información de familiares, vecinos, empresas telefónicas y revisando cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos”, señaló Coca.

La Felcc indicó que el caso es investigado por la División de Trata y Tráfico de Personas, debido a las circunstancias de la desaparición y la cantidad de dinero que el hombre portaba al momento de salir.

Familia pide ayuda

La esposa del desaparecido, Felipa Villca, junto a su hermana Sophia Porco, atraviesan momentos de profunda angustia y piden colaboración ciudadana para dar con su paradero. Temen por su integridad física.

Cualquier información puede ser comunicada de inmediato a Radio Patrulla 110 o a dependencias de la Felcc.

Las autoridades continúan analizando imágenes de circuitos cerrados y el rastreo del teléfono celular del joyero, con la esperanza de esclarecer qué ocurrió tras su última salida.

El caso ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos del centro cochabambino, mientras la investigación permanece abierta.

