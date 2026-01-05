La asaltó de frente y con un cuchillo: violento robo quedó grabado en Cochabamba

Un violento asalto se registró a primeras horas de este lunes en la avenida República, en la ciudad de Cochabamba, donde una joven fue atacada con un cuchillo mientras caminaba por la zona.

El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en el que un sujeto intercepta a la víctima de manera frontal. En el video se observa cómo el agresor amenaza a la joven con un arma blanca y forcejea con ella para robarle sus pertenencias.

Tras varios segundos de resistencia, el delincuente logra sustraer algunos objetos y huye corriendo del lugar. La joven intentó perseguirlo con la ayuda de vecinos del sector, quienes acudieron tras escuchar los gritos de auxilio.

Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad, señalando que la avenida República es un sector altamente comercial y exigieron mayor presencia policial para prevenir este tipo de hechos delictivos.

Hasta el momento, no se informó sobre la aprehensión del autor del asalto, mientras las imágenes ya circulan en redes sociales y podrían ayudar a su identificación.

