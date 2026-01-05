“No entra ni un gramo de arena”: volqueteros reclaman incremento en materiales agregados

Volqueteros denunciaron un nuevo incremento en el precio de la arena y otros materiales agregados y solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para regular los costos del producto que transportan.

La protesta se instaló en la avenida Blanco Galindo, a la altura de Suticollo, donde los transportistas colocaron un punto de vigilia y control en la ruta a occidente, impidiendo el paso de vehículos que trasladan este tipo de material.

“No les vamos a dejar entrar ni un gramo de arena a los señores lavaderos. Queremos que se rebaje el precio”, manifestó una representante del sector movilizado.

Los volqueteros señalaron que el precio de la arena y otros agregados se incrementó de manera considerable en las últimas semanas. Indicaron que ya habían sufrido un aumento del 30% anteriormente y que ahora se registró un nuevo incremento, lo que afecta directamente a su trabajo y a la cadena de la construcción.

El sector exige que las autoridades intervengan y regulen los costos que fijan las empresas dedicadas al lavado de arena, piedra y otros materiales, advirtiendo que mantendrán las medidas de presión hasta obtener una respuesta.

La medida provocó restricciones en la circulación vehicular en la zona, generando molestias entre conductores que utilizan esta vía como conexión hacia el occidente del país.

Mira la programación en Red Uno Play