Tensión en Plaza Murillo: Movilización de la COB con explosivos en el centro paceño

Momentos de alta tensión se registraron este lunes en Plaza Murillo, en el centro de la Sede de Gobierno, durante la movilización encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines.

De acuerdo con el reporte preliminar, la Policía Boliviana hizo uso de agentes químicos luego de que un grupo de movilizados incurriera en acciones de agresión, lo que derivó en enfrentamientos en inmediaciones del kilómetro cero.

La marcha había llegado hasta el centro paceño como parte de una jornada de protesta, en un contexto marcado por reclamos sociales y demandas al Gobierno. La situación generó preocupación entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente sobre personas heridas o detenidas, mientras efectivos policiales continúan resguardando el área para evitar nuevos incidentes.

Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de la dirigencia de la COB y del Ministerio de Gobierno en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play