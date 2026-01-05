TEMAS DE HOY:
Marcha COB Mujer hallada en freezer Emapa

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Tensión en Plaza Murillo: Movilización de la COB con explosivos en el centro paceño

La Policía utilizó agentes químicos tras registrarse agresiones durante la movilización de la Central Obrera Boliviana en el centro de La Paz.

Silvia Sanchez

05/01/2026 16:03

Foto: APG.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Momentos de alta tensión se registraron este lunes en Plaza Murillo, en el centro de la Sede de Gobierno, durante la movilización encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines.

De acuerdo con el reporte preliminar, la Policía Boliviana hizo uso de agentes químicos luego de que un grupo de movilizados incurriera en acciones de agresión, lo que derivó en enfrentamientos en inmediaciones del kilómetro cero.

La marcha había llegado hasta el centro paceño como parte de una jornada de protesta, en un contexto marcado por reclamos sociales y demandas al Gobierno. La situación generó preocupación entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente sobre personas heridas o detenidas, mientras efectivos policiales continúan resguardando el área para evitar nuevos incidentes.

Se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de la dirigencia de la COB y del Ministerio de Gobierno en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD