TED Cochabamba recibe más de 180 excusas de jurados en una sola jornada; el plazo vence este domingo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba registró una intensa actividad este martes con la recepción de 185 solicitudes de excusa por parte de ciudadanos sorteados como jurados electorales para los comicios subnacionales del próximo 22 de marzo.

Balance de las solicitudes

De acuerdo con el informe preliminar brindado por el vocal del TED Cochabamba, Roberto Knaudt, el procesamiento de las excusas presentadas durante la mañana arroja los siguientes datos:

Total de solicitudes recibidas hoy: 185.

Aceptadas: 24.

Rechazadas: 5.

Pendientes de tratamiento: 156 solicitudes aún están bajo revisión.

Knaudt recordó que para este proceso electoral se han sorteado un total de 37.164 jurados electorales en el departamento. Los ciudadanos que necesiten presentar sus justificativos tienen como fecha límite este domingo 1 de marzo.

Capacitaciones y sanciones

Las autoridades anunciaron que el calendario electoral avanza sin pausa, marcando el inicio de las capacitaciones y la conformación de mesas de sufragio para este domingo 1 de marzo. Estas sesiones se extenderán incluso hasta un día antes de los comicios para alcanzar a los jurados rezagados.

El TED advirtió que el incumplimiento de este deber ciudadano conlleva sanciones severas:

Inhabilitación: El jurado que no asista será inhabilitado del padrón electoral. Multa económica: Se aplicará una sanción pecuniaria de 1.650 bolivianos.

Se insta a la población a verificar su situación a través de la aplicación "Yo Participo" del Órgano Electoral Plurinacional (https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin) para confirmar si han sido designados como jurados.

Asimismo, los vocales recomendaron revisar los portales web oficiales y las separatas publicadas para conocer las fechas y lugares asignados para las capacitaciones. En los próximos días, los notarios electorales también iniciarán las notificaciones personales para coordinar estos entrenamientos obligatorios.

