ICAM organiza foro debate con los 10 candidatos a la Gobernación de Cochabamba

La Cámara de la Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) anunció la realización de un foro con los candidatos a la Gobernación, programado para el jueves 26 de febrero de 2026, de 08:00 a 13:00, en el salón de eventos y convenciones El Portal.

El gerente de la ICAM, Alberto Arze, informó que los diez candidatos en carrera confirmaron su participación y que el evento estará dividido en varios segmentos y será transmitido en vivo a través de las redes sociales de Red Uno, aliado estratégico en esta actividad.

En un primer momento, el sector empresarial presentará su visión de desarrollo para Cochabamba, construida junto a sus empresas asociadas. Luego, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas ante el público. Finalmente, se abrirá una ronda de preguntas tanto del público presente como de las redes sociales.

Arze explicó que el objetivo es que la población conozca a los postulantes y sus planes de gobierno, especialmente porque varios de ellos incursionan por primera vez en la política.

Asimismo, indicó que el empresariado planteará una propuesta basada en cinco pilares.

Detalló que el primer pilar busca convertir a Cochabamba en un centro de integración y logística de Bolivia, aprovechando su ubicación estratégica. El segundo apunta a fortalecer la vocación industrial en regiones como el parque industrial de Santiváñez y el trópico, promoviendo un modelo agroindustrial que impulse la producción de alimentos.

Comentó que el tercer pilar se centra en la economía naranja, vinculada al turismo, la gastronomía y la educación. El cuarto propone fomentar la innovación, el desarrollo de software y el emprendimiento. Finalmente, el quinto eje aborda la necesidad de replantear el financiamiento del desarrollo regional.

En este punto, Arze recordó que Cochabamba es uno de los mayores productores de energía eléctrica del país y aporta al sistema interconectado nacional.

Mencionó inversiones como el proyecto Misicuni, que además de agua genera energía, pero cuyos ingresos deben ser repensados para beneficiar más a la región.

También, señaló la importancia de recuperar la vocación hidrocarburífera, recordando que el departamento fue uno de los principales productores de petróleo y cuenta con la refinería más grande de Bolivia.

Estos serán algunos de los temas que el sector empresarial pondrá en debate ante los candidatos.

