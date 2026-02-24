Subnacionales 2026: Guido Nayar propone concesiones viales, autonomía económica y un nuevo pacto por el gas

Guido Nayar, candidato por Alianza Primero Santa Cruz, presentó su visión estratégica para la Gobernación con un enfoque centrado en el cambio de paradigma político. El abogado de 63 años, con formación de posgrado en Argentina, asegura que su objetivo es dejar atrás las viejas estructuras para generar un proceso de desarrollo distinto.

"Quiero ser gobernador porque quiero cambiar el paradigma político cruceño y generar un nuevo proceso donde luchemos por nuestras regalías del 50%", afirmó el candidato.

Nayar enfatiza que el Estado debe estar al servicio de la propiedad privada.

Tras retornar hace cinco años de un exilio de diez años, el líder político sostiene que su preparación actual está volcada exclusivamente al servicio público. "No podemos seguir lejos del Estado; debe haber una renovación permanente en el liderazgo de nuestra región", sentenció.

Su diagnóstico sobre la realidad departamental identifica el desempleo y la crisis sanitaria como los principales flagelos que afectan a las familias cruceñas. Según Nayar, la situación en las provincias es crítica, comparándolas con el atraso que vivía la capital hace siete décadas por falta de servicios básicos.

Para revertir este rezago, propone una ley de concesiones que permita la construcción de carreteras modernas de cuatro vías hacia Montero, Pailas y El Torno. "Necesitamos llevar esa trilogía de agua, luz y pavimento a nuestras provincias para integrar realmente a todo el departamento", explicó el postulante.

En el ámbito energético, Nayar advirtió que Santa Cruz consume el 50% de la energía del país y que es urgente buscar fuentes alternativas como el proyecto hídrico Rosita. El candidato apuesta por atraer inversión privada bajo mensajes claros de seguridad jurídica para generar empleo masivo y oportunidades genuinas.

Respecto a la relación con el Ejecutivo nacional, Nayar marcó una distancia institucional basada en el respeto constitucional, pero sin sumisión alguna.

"No tengo por qué ser servil al presidente; ejerceré con firmeza el derecho de reclamo y petición que nos otorga la ley", aclaró respecto a su postura política.

Finalmente, el candidato de Alianza Primero Santa Cruz destacó que la verdadera autonomía es la económica, fundamentada en la suma de 25 mil millones de bolivianos anuales que Santa Cruz aporta al país. Para Nayar, es imperativo romper las ‘cadenas de involución’ que han afectado a la región durante los últimos veinte años.

