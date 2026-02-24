Marcelo Cardozo busca la alcaldía de Colcapirhua con un plan de tres pilares y el respaldo de Súmate

En una nueva entrega del sector "Conociendo al Candidato", Marcelo Cardozo Montaño presentó su perfil y las propuestas con las que busca llegar a la silla municipal de Colcapirhua bajo la sigla APB-Súmate.

Abogado de profesión y con 35 años de edad, Cardozo se define como un colcapirhueño de cepa, oriundo de la OTB Santa Rosa Central. Durante su presentación, destacó el profundo arraigo que tiene con su municipio, mencionando que es parte de una estirpe de varias generaciones en la zona.

"Lo más importante en mi vida es Dios, luego mi familia biológica y mi familia colcapirhueña. Mis hijos son colcapirhueños y aquí pienso quedarme para que crezcamos juntos", afirmó el candidato, quien comparte su vida con su esposa y sus dos hijos, Sebastián y Camila.

Cardozo fundamenta su plan de gobierno en tres ejes estratégicos que buscan transformar la realidad actual del municipio:

Colcapirhua Verde: Recuperación de áreas verdes y zonas agrícolas para potenciar la productividad local. Colcapirhua Limpia: Una solución definitiva al histórico conflicto de la gestión de residuos sólidos (basura). Reactivación Económica: Impulso financiero para dinamizar el comercio y la producción del sector.

El candidato de Súmate enfatizó que su gestión trabajará de cerca con las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y contará con el respaldo de la experiencia de Manfred Reyes Villa. Asimismo, señaló que su principal motivación es demostrar que existe una "política sana" y dispuesta a combatir frontalmente la corrupción.

"Quiero ser alcalde para traer progreso y demostrar que se puede hacer una gestión diferente de la mano de nuestro capitán", concluyó Cardozo, haciendo un llamado al voto de confianza de la ciudadanía para "hacer una Colcapirhua mucho más grande".

