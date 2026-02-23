Imágenes generadas con IA simulan despliegue que abatió a “El Mencho”

Tras el operativo en Tapalpa que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comenzaron a circular en redes sociales recreaciones generadas con inteligencia artificial que muestran helicópteros, fuerzas especiales y enfrentamientos armados.

Las imágenes, hiperrealistas y cinematográficas, intentan reconstruir el despliegue que permitió abatir al líder del CJNG, considerado durante años el criminal más poderoso de México.

Pero mientras la IA recreaba explosiones controladas y maniobras tácticas casi perfectas, la realidad en las calles fue otra.

La muerte del capo provocó bloqueos, quema de vehículos, ataques a comercios y escenas de pánico en al menos 20 estados del país. Carreteras paralizadas, aeropuertos con vuelos cancelados y ciudades enteras en alerta evidenciaron el verdadero alcance del golpe.

La recreación digital muestra estrategia y precisión. Lo que no puede reproducir es el miedo de conductores atrapados en bloqueos, comerciantes bajando sus cortinas o familias refugiadas en sus casas ante el llamado “código rojo”.

La inteligencia artificial puede simular un operativo. Pero no puede dimensionar el impacto social, económico y emocional que deja una jornada de violencia coordinada.

El contraste entre la narrativa épica de las animaciones y la crudeza de los hechos reabre un debate: en la era de la IA, ¿dónde termina la representación y dónde comienza la realidad?

