Imágenes generadas con IA simulan despliegue que abatió a “El Mencho”

Un video generado con inteligencia artificial intentó reconstruir el despliegue militar que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la ola de violencia que se desató en más de 20 estados mostró que la ficción digital se quedó corta frente al impacto real.
23/02/2026 10:15
Escuchar esta nota
Tras el operativo en Tapalpa que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comenzaron a circular en redes sociales recreaciones generadas con inteligencia artificial que muestran helicópteros, fuerzas especiales y enfrentamientos armados.
Las imágenes, hiperrealistas y cinematográficas, intentan reconstruir el despliegue que permitió abatir al líder del CJNG, considerado durante años el criminal más poderoso de México.
Pero mientras la IA recreaba explosiones controladas y maniobras tácticas casi perfectas, la realidad en las calles fue otra.
La muerte del capo provocó bloqueos, quema de vehículos, ataques a comercios y escenas de pánico en al menos 20 estados del país. Carreteras paralizadas, aeropuertos con vuelos cancelados y ciudades enteras en alerta evidenciaron el verdadero alcance del golpe.
La recreación digital muestra estrategia y precisión. Lo que no puede reproducir es el miedo de conductores atrapados en bloqueos, comerciantes bajando sus cortinas o familias refugiadas en sus casas ante el llamado “código rojo”.
La inteligencia artificial puede simular un operativo. Pero no puede dimensionar el impacto social, económico y emocional que deja una jornada de violencia coordinada.
El contraste entre la narrativa épica de las animaciones y la crudeza de los hechos reabre un debate: en la era de la IA, ¿dónde termina la representación y dónde comienza la realidad?
