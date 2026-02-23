Impactante video muestra quema de gasolinera en Guadalajara tras la muerte de “El Mencho”

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incendian una gasolinera en Guadalajara, en medio de la ola de violencia que se desató tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En las imágenes se observa a varios hombres armados llegar a la estación de servicio. Según el material, obligan a los empleados a detener sus actividades y luego comienzan a derramar combustible alrededor de los dispensarios.

Minutos después, uno de los sujetos prende fuego con un encendedor, lo que provoca que las llamas se expandan rápidamente por el lugar, generando pánico en la zona.

Los hechos ocurrieron tras un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa, donde fue abatido el líder criminal. Luego de confirmarse su muerte, se reportaron narcobloqueos, quema de vehículos y ataques coordinados en distintos puntos del estado de Jalisco.

Ante la situación, el Gobierno estatal activó el Código Rojo de seguridad. El secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, informó que como parte de las medidas preventivas se suspendió temporalmente el transporte público para evitar mayores riesgos a la población.

Las autoridades mantienen operativos en varias zonas y han pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios mientras continúa el monitoreo y las acciones para contener nuevos hechos violentos.

Mira la programación en Red Uno Play