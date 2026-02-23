Intensifican búsqueda de joven de 15 años arrastrada por el río en Palos Blancos

Una adolescente de 15 años, identificada como Ingrid Danay Estrada Calizaya, es intensamente buscada en el río que atraviesa el municipio de Palos Blancos, al norte del departamento de La Paz, luego de haber sido arrastrada por la corriente la tarde del viernes 20 de febrero.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Javier Salgueiro, informó que, según el reporte preliminar, la joven se encontraba de paseo junto a su familia en esa región aprovechando el feriado de Carnaval.

De acuerdo con el informe, la adolescente habría acudido al río junto a un joven de 18 años.

“Por un descuido, la muchacha habría resbalado y habría caído al río. En ese momento el muchacho se lanza también al río para quererla rescatar, pero lamentablemente él también es arrastrado por el río”, detalló Salguero.

Vecinos que se encontraban en el sector reaccionaron de inmediato y lograron rescatar al joven, pero no así a la menor.

“Había vecinos que estaban también cercanos a ellos en el río, reaccionan de manera inmediata y logran rescatar al muchacho de 18 años, pero no así con la muchacha de 15”, señaló.

La búsqueda comenzó esa misma tarde; sin embargo, tuvo que ser suspendida debido a la oscuridad y a las condiciones del afluente.

Al día siguiente se intentó retomar el rastrillaje, pero el alto caudal del río obligó a paralizar nuevamente las labores.

“El río está muy caudaloso, está muy peligroso para que puedan ingresar. Puede provocar que las canoas se puedan volcar y producto de este hecho puedan resultar otras personas más afectadas”, advirtió el jefe policial.

En el operativo participan ocho efectivos policiales desplegados en Palos Blancos, personal de la Armada Boliviana, autoridades municipales y comunarios que realizan transporte en canoas por el río. Asimismo, se alertó a poblaciones río abajo para que estén atentas ante cualquier hallazgo.

“Estamos esperando a que pueda bajar el caudal del río y se puedan reanudar las actividades de búsqueda”, indicó Salgueiro.

La autoridad recomendó a la población extremar cuidados cuando visite regiones con ríos y selva.

