Transporte libre bloquea el centro paceño por denuncias sobre la calidad de la gasolina

El centro de La Paz amaneció bloqueado este lunes por el sector del transporte libre que instaló una medida de presión en plena avenida Mariscal Santa Cruz, a la altura de las calles Oruro y Almirante Grau, cerrando tanto el carril de subida como de bajada con sus propios vehículos.

La protesta surge en medio de la polémica por la calidad de la gasolina. Aunque el Gobierno había anunciado públicamente una invitación al diálogo para negociar este tema, los dirigentes del sector aseguran que no recibieron una convocatoria formal.

“Quiero indicar a la población, en primera instancia, que el Gobierno no ha sacado ninguna convocatoria. Orgánicamente no ha llegado al sector del autotransporte. Si bien lo dijo de una manera pública, no ha indicado el lugar ni cómo va a ser el procedimiento”, afirmó el secretario ejecutivo del Transporte Libre, Limber Tancara.

El dirigente explicó que la molestia de los choferes se debe a constantes fallas mecánicas que atribuyen al combustible.

Añadió que la situación económica del sector se agrava porque los gastos en reparación son recurrentes.

El dirigente también cuestionó que, pese al incremento en el precio del combustible, no exista una mejora en la calidad.

“Incluso que se ha incrementado al doble la gasolina, debería darnos una mejor calidad, pero mire cómo está llegando”, reclamó.

El sector informó que ya presentó una tercera nota al Gobierno nacional solicitando una reunión formal y anunció que evalúa interponer una acción constitucional.

“Estamos agotando la instancia que corresponda y esperemos que ahí el Gobierno sí dé una solución y una respuesta textual al sector del autotransporte y no solo conferencias de prensa”, manifestó.

Sobre la duración del bloqueo, advirtió que la medida continuará y podría ampliarse a todos sus afiliados.

La medida generó una fuerte congestión vehicular en el centro paceño. Como rutas alternas, algunos conductores optaron por la avenida Camacho, mientras que en sectores como Pérez Velasco, calle Potosí y alrededores de plaza Murillo se reportó tráfico intenso. Decenas de personas descendieron del transporte público y continuaron su recorrido a pie para llegar a sus colegios, universidades y fuentes de trabajo.

