Momentos de preocupación se vivieron durante el compromiso entre San Antonio Bulo Bulo y Club Aurora, luego de que el jugador colombiano Alonso Sánchez abandonara el terreno de juego tras un fuerte choque con un rival.

El incidente se produjo en plena disputa del balón, cuando el futbolista cayó al césped con visibles gestos de dolor. De inmediato fue asistido por el cuerpo médico y posteriormente retirado para una evaluación más exhaustiva.

Horas más tarde, el club emitió un parte oficial confirmando la gravedad de la lesión.

“Parte médico: el jugador Alonso Sánchez salió del campo de juego por una fractura de tibia y peroné. Tiempo de recuperación aproximadamente seis meses. Se informará oportunamente sobre su evolución”, señala el comunicado difundido por la institución.

La baja representa un golpe sensible para el equipo, que pierde a uno de sus jugadores en plena competencia. Ahora, el futbolista deberá iniciar un proceso de recuperación y rehabilitación que demandará paciencia y seguimiento médico constante.

Desde el entorno del club expresaron su respaldo al jugador en este difícil momento, mientras compañeros e hinchas le enviaron mensajes de apoyo a la espera de su pronta recuperación.

