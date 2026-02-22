TEMAS DE HOY:
Accidente de tránsto Viacha Droga en Viru Viru

28ºC Santa Cruz de la Sierra

28ºC La Paz

8ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Grave lesión en San Antonio: Alonso Sánchez sufre fractura de tibia y peroné

El futbolista colombiano estará fuera de las canchas alrededor de seis meses tras lesionarse en el duelo frente a Aurora. 

Martin Suarez Vargas

22/02/2026 20:14

Alonso Sánchez, jugador de San Antonio. Foto: redes sociales.
Cochabamba.

Escuchar esta nota

Momentos de preocupación se vivieron durante el compromiso entre San Antonio Bulo Bulo y Club Aurora, luego de que el jugador colombiano Alonso Sánchez abandonara el terreno de juego tras un fuerte choque con un rival.

El incidente se produjo en plena disputa del balón, cuando el futbolista cayó al césped con visibles gestos de dolor. De inmediato fue asistido por el cuerpo médico y posteriormente retirado para una evaluación más exhaustiva.

Horas más tarde, el club emitió un parte oficial confirmando la gravedad de la lesión.

“Parte médico: el jugador Alonso Sánchez salió del campo de juego por una fractura de tibia y peroné. Tiempo de recuperación aproximadamente seis meses. Se informará oportunamente sobre su evolución”, señala el comunicado difundido por la institución.

La baja representa un golpe sensible para el equipo, que pierde a uno de sus jugadores en plena competencia. Ahora, el futbolista deberá iniciar un proceso de recuperación y rehabilitación que demandará paciencia y seguimiento médico constante.

AQUÍ LAS IMÁGENES DE LA LESIÓN, GENTILEZA FUTBOLCANAL:

Desde el entorno del club expresaron su respaldo al jugador en este difícil momento, mientras compañeros e hinchas le enviaron mensajes de apoyo a la espera de su pronta recuperación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD