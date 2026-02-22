TEMAS DE HOY:
Uno decide

Escanea el QR y descubre en menos de un minuto si eres jurado electoral

El Tribunal Supremo Electoral publicó la lista oficial para las Elecciones Subnacionales 2026. Puedes consultar desde la web, la app Yo Participo o escaneando el código QR.

Silvia Sanchez

22/02/2026 8:36

Escanea el QR y descubre en menos de un minuto si eres jurado electoral. Imagen referencial de archivo.
Bolivia

Escuchar esta nota

¿Te tocó ser jurado electoral? Ahora puedes comprobarlo en menos de un minuto. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo 22 de febrero la nómina oficial de jurados y juradas para las Elecciones Subnacionales 2026, tras el sorteo público realizado el viernes 20.

La lista está disponible en el portal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en medios impresos y también a través de la aplicación Yo Participo, donde la consulta es rápida y sencilla.

¿Cómo verificar si fuiste seleccionado?

Sigue estos pasos:

1️⃣ Ingresa al portal de consulta: Yo Participo.
2️⃣ Escribe tu número de cédula de identidad (sin la extensión).
3️⃣ Introduce tu fecha de nacimiento (día/mes/año).
4️⃣ Completa el código de verificación (captcha).
5️⃣ Haz clic en “Consultar”.

También puedes hacer la consulta desde la aplicación móvil, disponible para dispositivos Android y iOS.

¿Qué información podrás ver?

Al ingresar tus datos, el sistema mostrará:

  • Tu nombre completo.

  • Si estás habilitado o no para votar.

  • País, departamento y municipio.

  • Nombre del recinto electoral y número de mesa.

  • En la parte superior derecha: si fuiste seleccionado como jurado o jurada.

  • Si figuras como militante de alguna organización política.

El sorteo fue realizado por los Tribunales Electorales Departamentales (TED) en todo el país y la nómina oficial se difundió este domingo tanto en prensa escrita como en la web institucional.

Desde el OEP recordaron que cumplir con la función de jurado electoral es una obligación cívica fundamental para garantizar la transparencia del proceso y fortalecer la democracia.

Si fuiste seleccionado y tienes un impedimento justificado, deberás presentar tu excusa dentro del plazo establecido por la normativa electoral.

