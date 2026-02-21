TEMAS DE HOY:
Habilitan línea gratuita para consultas sobre elecciones del 22 de marzo

El objetivo es facilitar el acceso a información relacionada con la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales.

Silvia Sanchez

21/02/2026 18:43

Habilitan línea gratuita para consultas sobre elecciones del 22 de marzo. Imagen referencial RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) habilitó la línea gratuita 800 10 1771 para orientar a la ciudadanía sobre el proceso de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

El objetivo es facilitar el acceso a información relacionada con la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó qué cargos serán elegidos en este proceso electoral en todo el país.

¿Qué autoridades se elegirán?

Gobernadores

En los nueve departamentos del país se elegirá un gobernador por departamento, mediante circunscripción única departamental.

La elección se definirá bajo el criterio de mayoría absoluta de votos válidos:

  • Ganará quien obtenga más del 50% de los votos válidos.

  • También podrá ser proclamada ganadora una candidatura que alcance al menos el 40%, siempre que tenga una diferencia mínima del 10% respecto a la segunda más votada.

  • Si ninguna candidatura cumple estos requisitos, se realizará una segunda vuelta entre las dos más votadas, resultando electa la que obtenga mayoría simple.

Vicegobernadores

Se elegirán cuatro vicegobernadores en los departamentos de:

  • Tarija

  • Santa Cruz

  • Beni

  • Pando

Estos serán electos de forma conjunta con los gobernadores.

Autoridades subdepartamentales en Beni

En el departamento del Beni también se elegirán:

  • Ocho subgobernadores, uno por provincia, mediante mayoría simple.

  • 19 corregidores, uno por municipio, también por mayoría simple.

El TSE recordó que estas elecciones forman parte del fortalecimiento de la autonomía departamental y subdepartamental, por lo que instó a la ciudadanía a informarse y participar activamente del proceso democrático.

Para consultas adicionales, la línea gratuita 800 10 1771 está habilitada para todo el país.

