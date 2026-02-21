Activistas conmemoraron una década del referéndum del 21F en la plaza 24 de Septiembre

Activistas se concentraron este 21 de febrero en la plaza 24 de Septiembre para rendir homenaje a los 10 años del referéndum constitucional de 2016, cuando la mayoría de los bolivianos votó por el “No” a la modificación que habría permitido la repostulación de Evo Morales.

Con banderas y consignas como “¡Democracia y libertad!”, recordaron la fecha como una “victoria ciudadana” en defensa a la voluntad popular expresada en las urnas.

“Hoy se conmemora la victoria del pueblo boliviano, la victoria de la libertad y la democracia. Hace 10 años, el 21 de febrero de 2016, el pueblo venció en las urnas y frenó un proyecto de perpetuación en el poder”, manifestó la activista Pamela Flores.

Flores sostuvo que, a diferencia de aquel contexto, el escenario político actual es distinto. “Hace 10 años parecía que el poder era intocable. Hoy el país está fragmentado políticamente y el régimen ya no es invencible. El 21F rompió el mito de que era eterno”, afirmó.

La activista remarcó que la fecha debe mantenerse viva en la memoria colectiva como símbolo de resistencia democrática.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, destacó que el 21F fue una oportunidad en la que “el pueblo boliviano señaló claramente que el poder debe tener límites” y subrayó que la voluntad expresada en las urnas constituye un pilar fundamental de la democracia.

“El 21 de febrero de 2016 el pueblo dio a toda la institucionalidad política una lección de democracia. Años después, esa decisión se complementó con una de las mayores rebeliones populares de nuestra historia, contra quienes intentaron desconocer el fallo inapelable de las urnas”, expresó.

Desde la Cámara de Senadores, añadió, se rinde homenaje a la “valiente decisión del pueblo boliviano” que exigió el respeto al Estado de Derecho y la Constitución, y rechazó cualquier intento de perpetuación en el poder.

