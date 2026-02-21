Fiscalía: Huarachi habría coordinado bloqueos de la COB desde la cárcel

El Ministerio Público reveló este viernes, en audiencia judicial desarrollada en La Paz, que el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, presuntamente coordinaba bloqueos y movilizaciones sociales desde el recinto penitenciario donde cumple detención preventiva.

La información fue dada a conocer durante la audiencia en la que Huarachi solicitó la cesación de su detención preventiva dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La autoridad judicial rechazó el pedido, según informó el abogado denunciante, Abel Loma.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal del caso, el exdirigente habría sido sorprendido organizando las protestas impulsadas por la COB en enero de este año contra el Decreto Supremo 5503.

“El Ministerio Público indicó que Juan Carlos Huarachi fue trasladado del penal de San Pedro hacia Chonchocoro porque estaría liderando movilizaciones, convulsiones sociales y bloqueos junto a la COB”, declaró Loma.

Según el abogado, Huarachi presuntamente utilizaba un teléfono celular para coordinar las medidas de presión con actuales dirigentes sindicales, por lo que solicitó que se amplíen las investigaciones para determinar responsabilidades.

En enero, la COB a la cabeza de su ejecutivo Mario Argollo, radicalizó las protestas con bloqueos de carreteras exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 5503, norma que finalmente fue dejada sin efecto el mes pasado tras varios días de movilizaciones que generaron perjuicios económicos en distintas regiones del país.

