Policía investiga dos casos de pornografía y estupro en La Paz

La Policía Boliviana, a través de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas, informó sobre estos dos casos que se efectuaron en la ciudad de La Paz. En el caso de pornografía, un padrastro grababa a una menor de 12 años mientras se bañaba y, en el caso de estupro, un adulto sostenía una relación con una menor desde que ella tenía 12 años; así lo informó la Jefa Nacional de esta unidad, la mayor Gabriela Coca.

Caso de pornografía

Se trataría de un hombre de 42 años que es padrastro; se lo encontró grabando con el celular a su hijastra, una menor de 12 años, mientras ella se encontraba bañándose. La adolescente logró identificar el dispositivo celular donde se realizaban estas grabaciones.

Se detuvo al sujeto y, una vez revisado el dispositivo móvil, se encontraron otros videos con contenidos sexuales. El aprehendido fue puesto a disposición de un juez y se aguarda su audiencia de medidas cautelares.

Caso de estupro

El acontecimiento se dio en la ciudad de El Alto, donde se rescató a la adolescente de un sujeto con el que sostuvo una relación amorosa desde que la menor tenía 12 años, cuando él tenía 23. La madre realizó la denuncia de persona desaparecida y la policía encontró a la menor en compañía del sujeto.

La persona fue detenida y puesta en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) para ser investigada por el caso de estupro. Actualmente, la menor tiene 16 años y la persona aprehendida 27 años.

