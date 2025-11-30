Policía secuestra motocicleta usada en abuso a menor, pero el agresor sigue prófugo

La Policía continúa buscando al hombre que realizó toques impúdicos a una menor de edad en un barrio del Plan 3.000. Aunque aún no se dio con su paradero, los investigadores lograron secuestrar la motocicleta en la que presuntamente cometió el delito, lo que consideran un avance clave en la pesquisa.

La madre de la víctima pidió a la población colaborar con cualquier información sobre el sospechoso, advirtiendo que el individuo podría volver a agredir a otras menores.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la motocicleta coincide plenamente con las características registradas en las imágenes de la cámara de vigilancia que captó el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play