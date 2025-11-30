TEMAS DE HOY:
Abuso de menor. Feminicidio en La Paz accidente de tránsito

Policial

Policía secuestra motocicleta usada en abuso a menor, pero el agresor sigue prófugo

De acuerdo con el informe de la Felcv, la motocicleta coincide con las características registradas en las imágenes de la cámara de vigilancia que captó el hecho.

Miguel Ángel Roca Villamontes

30/11/2025 14:46

La Policía continúa buscando al hombre que realizó toques impúdicos a una menor de edad en un barrio del Plan 3.000. Aunque aún no se dio con su paradero, los investigadores lograron secuestrar la motocicleta en la que presuntamente cometió el delito, lo que consideran un avance clave en la pesquisa.

La madre de la víctima pidió a la población colaborar con cualquier información sobre el sospechoso, advirtiendo que el individuo podría volver a agredir a otras menores.

De acuerdo con el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la motocicleta coincide plenamente con las características registradas en las imágenes de la cámara de vigilancia que captó el hecho.

