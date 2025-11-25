Investigan si el catequista que abusó de un niño tenía más víctimas: hallan cartas en su casa

Las autoridades presumen que podrían existir más víctimas del catequista que fue encarcelado por la agresión sexual a un niño de 13 años, luego de que en su vivienda se encontraran cartas y notas presuntamente elaboradas por otros menores.

“El Ministerio Público ordenó el allanamiento del domicilio de este sujeto, donde también participó la Defensoría. Se han colectado más elementos probatorios y, aparentemente, no sería la única víctima. Por eso se ampliará la investigación”, informó el director de Género, Niñez y Atención Integral del municipio de El Alto, Cristian Chipana.

La Defensoría verificará el origen de las cartas halladas en el domicilio, que podrían corresponder a otros niños que habrían tenido contacto con el catequista.

“Se han encontrado cartas y notas que pertenecerían a otros menores. Esto es fundamental para identificar posibles víctimas adicionales”, agregó Chipana.

La Defensoría de la Niñez también realiza indagaciones en la unidad educativa donde el catequista enseñaba a estudiantes de nivel primario.

