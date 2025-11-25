Roban una cartera y arrastran a la víctima: cámaras captan brutal asalto en El Alto

Otro caso de “jaladores” vuelve a encender las alarmas en El Alto. El hecho ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 20:50, en la zona Cosmos 78.

La víctima, una mujer de pollera, caminaba tranquilamente por la calle con su cartera en el brazo izquierdo. En cuestión de segundos, un vehículo con las luces encendidas se acercó por detrás, la enganchó y le arrancó la cartera, arrastrándola varios metros antes de escapar a toda velocidad.

“Estaba viniendo la señora y la movilidad viene y le quita la cartera. Sí, la ha hecho voltear. Aquí y allá está pasando lo mismo”, relató una vecina que presenció el hecho.

El video de una cámara de seguridad muestra cómo el asalto ocurre en apenas unos segundos. Incluso un hombre que caminaba con su hijo no notó lo que estaba pasando. Tras el ataque, la mujer se levantó y siguió su camino.

“Igual le asaltaron, le quitaron su cartera. Ya no pudo hacer nada. Ya da miedo caminar de noche”, expresó otra vecina.

Los habitantes del sector aseguran que este tipo de delitos es recurrente. “Aquí hacen gritar a la gente. Ya no sabemos qué hacer. A las cuatro de la tarde también asaltaron a una señora con un auto parecido”, denunció una vecina.

Según los vecinos, el mismo vehículo habría sido visto en otros atracos recientes, por lo que exigen a las autoridades mayor patrullaje y presencia policial.

