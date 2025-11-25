TEMAS DE HOY:
Deportan a acusado de estafa Linchan a un hombre Inseguridad

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Santa Cruz lidera las denuncias de violencia contra mujeres, niñas y niños en Bolivia

La Fiscalía General del Estado informó que entre el 1 de enero y el 30 de octubre se registraron denuncias en todo el país, siendo Santa Cruz el departamento con más casos.

Silvia Sanchez

25/11/2025 13:47

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Fiscalía General del Estado de Bolivia reportó que entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025 se investigan 38.703 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Por departamentos, los registros son los siguientes:

  • Santa Cruz: 13.607 casos

  • La Paz: 9.826

  • Cochabamba: 6.267

  • Tarija: 2.585

  • Potosí: 2.381

  • Chuquisaca: 1.803

  • Beni: 1.183

  • Oruro: 1.108

  • Pando: 483

Los datos reflejan la persistencia de la violencia de género y violencia contra menores en Bolivia, y subrayan la necesidad de políticas de prevención, atención y sanción más efectivas.

Foto: Fundación Voces Libres

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD