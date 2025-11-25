Santa Cruz lidera las denuncias de violencia contra mujeres, niñas y niños en Bolivia

La Fiscalía General del Estado de Bolivia reportó que entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025 se investigan 38.703 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Por departamentos, los registros son los siguientes:

Santa Cruz: 13.607 casos

La Paz: 9.826

Cochabamba: 6.267

Tarija: 2.585

Potosí: 2.381

Chuquisaca: 1.803

Beni: 1.183

Oruro: 1.108

Pando: 483

Los datos reflejan la persistencia de la violencia de género y violencia contra menores en Bolivia, y subrayan la necesidad de políticas de prevención, atención y sanción más efectivas.

Foto: Fundación Voces Libres

Mira la programación en Red Uno Play