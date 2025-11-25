Santa Cruz lidera las denuncias de violencia contra mujeres, niñas y niños en Bolivia

La Fiscalía General del Estado informó que entre el 1 de enero y el 30 de octubre se registraron denuncias en todo el país, siendo Santa Cruz el departamento con más casos.
25/11/2025 13:47
La Fiscalía General del Estado de Bolivia reportó que entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025 se investigan 38.703 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en todo el país.
Por departamentos, los registros son los siguientes:
Santa Cruz: 13.607 casos
La Paz: 9.826
Cochabamba: 6.267
Tarija: 2.585
Potosí: 2.381
Chuquisaca: 1.803
Beni: 1.183
Oruro: 1.108
Pando: 483
Los datos reflejan la persistencia de la violencia de género y violencia contra menores en Bolivia, y subrayan la necesidad de políticas de prevención, atención y sanción más efectivas.
