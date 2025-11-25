Miss Jamaica continúa hospitalizada cinco días después de su caída en Miss Universo

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, continúa internada en un hospital de Bangkok cinco días después de sufrir una aparatosa caída durante la competencia preliminar. La modelo de 29 años se desplomó desde aproximadamente un metro de altura al caer en un orificio del escenario, justo cuando finalizaba su presentación en traje de gala.

El accidente generó preocupación inmediata entre los asistentes y en redes sociales, donde circularon videos del momento. Henry fue retirada en camilla y trasladada de urgencia a un centro médico.

Este martes, Raúl Rocha, presidente del certamen, publicó un comunicado en el que aseguró que la candidata “ha mostrado una evolución muy positiva” y que los problemas surgidos en los últimos días “fueron resueltos con éxito gracias a la atención médica recibida”.

Pese a los rumores sobre su gravedad —incluyendo versiones que señalaban que estaba en cuidados intensivos—, la organización evitó dar detalles precisos sobre su estado. “La información médica será compartida únicamente si la candidata o su familia lo autorizan”, aclaró Rocha.

La organización asume todos los gastos

La MUO informó que está cubriendo la totalidad de los costos derivados del accidente: atención médica, alojamiento de la familia en un hotel cercano, transporte, nuevas reservas aéreas y personal de apoyo durante todo el proceso.

Henry, oftalmóloga de profesión, no participó en la gala final del certamen. Tampoco lo hizo la representante de Albania, Flavia Harizaj, por motivos que no fueron detallados, reduciendo la lista de competidoras a 118.

