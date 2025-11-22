Desde el lanzamiento de “Lux”, Rosalía no ha dejado de sorprender. Pero esta vez no es solo su música la que domina las plataformas, sino su impactante cambio físico, que generó una ola de elogios y curiosidad en redes sociales.

Durante su visita al programa “La Revuelta”, en plena promoción del álbum que rompió récords con temas como “La perla” o “Reliquia”, la cantante aceptó mostrar su bíceps y terminó venciendo al conductor David Broncano en una pulseada que rápidamente se volvió viral. Las imágenes de su brazo tonificado y su inesperado triunfo provocaron un estallido de comentarios: “Es la mujer suprema”, “Grosalía” y “reina del gym” dominaron las tendencias.

La rutina que la tonificó

El secreto detrás del cambio físico de Rosalía es una rutina de fuerza y ejercicio funcional que lleva perfeccionando desde hace casi tres años. Según contó en la entrevista, su objetivo nunca fue aumentar volumen, sino lograr un cuerpo fuerte, funcional y preparado para la exigencia de los escenarios.

Entre los ejercicios que más utiliza están:

Press militar con mancuernas

Remo con mancuerna

Fondos asistidos o en paralelas

Planchas para fortalecer el core

Curls de bíceps

Su entrenamiento se basa en el control absoluto de cada movimiento, priorizando técnica sobre velocidad. La artista realiza dos sesiones semanales dedicadas al tren superior, alternando fuerza y resistencia, dejando entre 48 y 72 horas para recuperarse. A esto le suma HIIT y boxeo para mantener agilidad y definición.

El papel del baile y la alimentación

El baile es una parte esencial de su preparación física. Cada ensayo y cada show funcionan como un entrenamiento completo de cardio, resistencia y coordinación. Rosalía destacó que sus presentaciones son demandantes y actúan como una extensión natural de su rutina fitness.

En cuanto a la alimentación, prioriza el pescado y alimentos nutritivos, y mantiene un estilo de vida discreto, lejos de excesos nocturnos. Reveló que prefiere entrenar sola, sin entrenador personal, aunque a veces se apoya en una guía femenina para perfeccionar movimientos sin perder autonomía.

Un fenómeno que trasciende la música

Tras viralizarse sus músculos en televisión, Rosalía se convirtió en inspiración para miles de personas. Su frase —“los músculos me están empezando a salir después de tres años de ir al gym”— se volvió un mantra de motivación y constancia.

La artista ha encontrado un equilibrio entre bienestar físico y mental, sin buscar resultados inmediatos. Su proceso, paciente y disciplinado, la posiciona ahora como nuevo referente en el mundo del fitness, demostrando que la verdadera transformación nace del trabajo silencioso.

