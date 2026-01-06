Después de una década, Bruno Mars anuncia nuevo disco y enloquece a sus fans

La espera terminó. Bruno Mars confirmó que su nuevo álbum ya está terminado, poniendo fin a casi diez años sin lanzar un disco como solista. El anuncio llegó este lunes a través de sus redes sociales y desató la euforia entre sus seguidores.

“Mi álbum está terminado”, escribió el cantante en su cuenta de X (ex Twitter), publicación que rápidamente superó los 130 mil likes y miles de comentarios celebrando su regreso.

Aunque por el momento no se conocen detalles como el título, la portada o la fecha exacta de lanzamiento, todo indica que 2026 marcará el retorno oficial de Mars a los estudios con un nuevo proyecto discográfico.

El último álbum solista del artista fue 24K Magic, lanzado en 2016, con el que consolidó su estatus de estrella global. Tras ese éxito, el músico optó por tomarse una pausa en su carrera individual, aunque nunca se alejó del todo de la música.

En 2021 sorprendió con An Evening with Silk Sonic, el exitoso disco junto a Anderson .Paak, y en los últimos años mantuvo su vigencia con colaboraciones de alto impacto, como “Die With a Smile” junto a Lady Gaga y “APT”, el hit compartido con Rosé.

Si bien Mars supo reinventarse y explorar distintos sonidos, el público espera con expectativa conocer qué rumbo musical tomará este nuevo álbum, y si volverá al pop y R&B que marcaron algunos de sus mayores éxitos.

Bruno Mars y su inesperado costado rockero

A fines de 2024, Bruno Mars también fue protagonista de un momento viral al subirse a un escenario junto a leyendas del rock durante una fiesta privada de Navidad organizada por Eldridge Industries en el Capitol Theatre de Nueva York.

En ese show, compartió escenario con Anthony Kiedis, Slash, Duff McKagan, Chad Smith y el productor Andrew Watt, interpretando clásicos como “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin, “Roxanne” de The Police, “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana y “Dirty Diana” de Michael Jackson.

El cierre fue épico: todos los músicos juntos cantaron “Johnny B. Goode” de Chuck Berry y “Rockin’ in the Free World” de Neil Young, en una noche que volvió a demostrar la versatilidad musical de Bruno Mars.

