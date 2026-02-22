"Estoy lista para trabajar": Las primeras palabras de Miss Curazao como Reina Hispanoamericana

En una noche de gala transmitida en vivo por la Red Uno, la ciudad de Santa Cruz fue testigo de la coronación de Kimberly de Boer, Miss Curazao, como la nueva Reina Hispanoamericana. De las 28 candidatas iniciales, solo ocho llegaron a la etapa final, donde la seguridad y el carisma de De Boer terminaron por conquistar al jurado y a la audiencia.

Emoción y compromiso de la nueva soberana

Inmediatamente después de recibir la corona de manos de su antecesora, Kimberly expresó su gratitud en inglés, destacando su deseo de dejar una huella positiva durante su reinado.

"Tengo mucha emoción, me siento tan feliz y orgullosa de honrar a mi país y a la cultura hispana. Estoy lista para trabajar, para poner a la Reina Hispanoamericana afuera y hacer todo lo que esté en mi poder; tuvimos una increíble reina anterior y quiero seguir sus pasos", manifestó la flamante ganadora.

Su madre, Dianne Espacia, quien viajó a Bolivia para apoyarla, no ocultó su orgullo por el resultado: "Estamos muy felices por ella. Trabajó muy duro para esto y finalmente lo logró", señaló emocionada tras el veredicto.

Colombia se queda con el Virreinato

El título de Virreina Hispanoamericana fue otorgado a Marta Isabel Otero, Miss Colombia, quien conmovió al público al dedicar su banda a su tierra natal, que atraviesa momentos difíciles.

"La verdad lo di todo; siento que cada día daba lo mejor de mí para representar a mi hermoso país. Quiero llevarle esta alegría a mi ciudad, que en este momento no está pasando por una buena situación", destacó Otero, resaltando el valor social que busca proyectar con su nuevo título.

La organizadora del evento y directora de Promociones Gloria, Gloria Suárez de Limpias, calificó la elección como "muy correcta". Aunque admitió que siempre es difícil despedir a una reina saliente que realizó un trabajo destacado, expresó su confianza en que Kimberly de Boer será una digna sucesora en esta versión 36 del concurso.

