Con música y danzas, La Paz recibe a las candidatas de Reina Hispanoamericana

Las 28 candidatas del certamen internacional Reina Hispanoamericana llegaron a la ciudad de La Paz, donde desarrollarán una agenda de actividades culturales y protocolares como parte del concurso.

Las representantes arribaron al aeropuerto internacional de El Alto, donde fueron recibidas por la banda municipal y un ballet folklórico. A su salida, sonó “Viva mi patria Bolivia” acompañado de una llamerada, en lo que fue su primer contacto con la cultura paceña.

El certamen incluye este año, por primera vez, la participación de Francia entre los países concursantes. En total, son 28 naciones representadas en esta edición.

La organización anunció una agenda que contempla recorridos por distintos departamentos del país, con el objetivo de mostrar la diversidad cultural y turística de Bolivia.

Pese a las bajas temperaturas en El Alto, decenas de personas aguardaron la salida de las candidatas para brindarles la bienvenida.

El certamen Reina Hispanoamericana busca fortalecer el intercambio cultural entre países con raíces hispanas. En los próximos días se desarrollarán presentaciones oficiales y actividades con presencia de autoridades municipales.

La gala final del evento definirá a la candidata que se alzará con la corona en esta edición.

